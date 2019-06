Χωρίς Ντουράντ η προπόνηση όσο βρίσκονταν δημοσιογράφοι στο παρκέ (vid)

Κάθε ομάδα στο NBA είναι υποχρεωμένη να αφήνει δημοσιογράφους και τηλεοπτικά δίκτυα να παρακολουθούν ένα μικρό μέρος της προπόνησης.

Το ίδιο συνέβη και χθες με τους Ουόριορς μόνο που δεν εμφανίστηκε ο Κέβιν Ντουράντ.

Ο Στιβ Κερ είχε προαναγγείλει πως θα κάνει προπόνηση, ωστόσο προτίμησε να τον «εκθέσει» όση ώρα ήταν οι δημοσιογράφοι στο παρκέ.

Μόλις αποχώρησαν τα media, ο ηγέτης των πρωταθλητών μπήκε κανονικά στο παρκέ.

No Kevin Durant on #DubNation’s portion of practice open to the media. The plan for him is still to join his teammates on the floor, get some extra work with the young players and take it from there. But for the first time there’s real optimism he’ll be able to go #NBA pic.twitter.com/cr7Jslsqno

— Davide Chinellato (@dchinellato) 9 Ιουνίου 2019