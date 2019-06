Ο Μάρεϊ πήρε αμάξι στον αδερφό του λόγω αποφοίτησης (vid)

Ο Ντεγιούνε Μάρεϊ δεν είναι μόνο καλός παίκτης, αλλά και καλός αδερφός.

Αυτό τουλάχιστον φάνηκε από το να δωρίσει ένα αμάξι στον αδερφό του τον μικρό επειδή αποφοίτησε με σχεδόν άριστα από το σχολείο.

«Σε ευχαριστώ Θεέ μου μου με έφερες σε αυτή τη θέση. Δεν έχω λόγια, αλλά το σημαντικότερο, είμαι ένας περήφανος μεγάλος αδελφός. Αυτό παίρνεις όταν βγάζεις το κολέγιο με βαθμό 3.8 (σ.σ το άριστα είναι το 4.0) και σέβεσαι τον κόσμο!! Σε αγαπάω μικρέ μου αδελφέ!! Αυτή είναι μόνο η αρχή» έγραψε στο twitter.

THANK YOU GOD For Putting Me In This Position. I’m Lost For Words But More Importantly I’m A Proud Big Brother. This What Making Honor Roll With A GPA 3.8 And Being The Most Respectful Young Man Get You!! I Love You Baby Brother!! This Is Only The Beginning!! pic.twitter.com/LAJfliGXim

— Dejounte Murray (@DejounteMurray) 9 Ιουνίου 2019