Ο Καναδάς ζει στους ρυθμούς των Ράπτορς καιπλέον ανυπομονούν για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Ρόρι ΜακΙλροϊ είναι Ιρλανδός και μόλις κατέκτησε τον χθεσινό αγώνα στο PGA Tour, πανηγύρισε με μία φανέλα του Κάιλ Λάουρι στα χέρια.

Ο λόγος; μα φυσικά ο αγώνας διεξαγόταν στο Τορόντο κι ήθελε να δείξει την στήριξη στην πόλη.

Rory Raptors

McIlroy puts on for Kyle Lowry and Toronto after winning the Canadian Open

(via @PGATOUR)pic.twitter.com/izfgZWAsmJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) 9 Ιουνίου 2019