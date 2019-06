Ο Μοράντ θα ταξιδέψει στο Μέμφις για να μιλήσει με τους Γκρίζλις (pic)

Ο Τζα Μοράντ θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η δεύτερη επιλογή στο φετινό ντραφτ και πρόκειται να καταλήξει στους Γκρίζλις.

Ο νεαρός γκαρντ αναμένεται να ταξιδέψει στο Μέμφις ώστε να συζητήσει από κοντά με τους ανθρώπους της ομάδας και να γνωρίσει την πόλη που θα ζήσει τα επόμενα χρόνια.

Murray State’s Ja Morant — the projected No. 2 pick in the NBA Draft — is visiting the Grizzlies in Memphis for meetings today, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 9 Ιουνίου 2019