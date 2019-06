Λεόναρντ: «Να απολαύσουμε τη στιγμή, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε ξανά την ευκαιρία» (vids)

Ο Καουάι Λέοναρντ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου πριν το Game 5 των τελικών.

Ο σταρ των Ράπτορς ανέφερε μεταξύ άλλων, «σκέφτομαι πέρυσι που ήμουν τραυματίας και δε μπορούσε να παίξω. Τώρα ξαφνικά βρίσκομαι σε αυτή θέση. Πρέπει να απολαύσουμε αυτό που βιώνουμε τώρα διότι δεν ξέρουμε αν θα μας παρουσιαστεί ποτέ ξανά η ευκαιρία».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τη φημολογία πως έχει αγοράσει σπίτι στο Τορόντο ενόψει πιθανού νέου συμβολαίου... «Όχι, δεν έχω αγοράσει ακόμη σπίτι».

"Enjoy this while you're here because you never know when those times will come.”

— Kawhi on playing in the NBA Finals after being injured during last season pic.twitter.com/wl2wSMQnBJ

— ESPN (@espn) 9 Ιουνίου 2019