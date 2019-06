Συγκλονίζει ο Λάουρι: «Πίεση είναι αυτά που πέρασαν η μάνα μου και η γιαγιά μου»! (vid)

Οι Καναδοί έκαναν το 3-1 στη σειρά των Τελικών με τους Ουόριορς, η σειρά μεταφέρεται στο Τορόντο και ο Κάιλ Λάουρι ρωτήθηκε για την πίεση που νιώθει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του πριν από το Game 5.

«Αυτά που είχε να περάσει η μητέρα μου... Αυτά που είχε να περάσει η γιαγιά μου βλέποντας εμένα, τον αδελφό μου, τον ξάδελφό μου, τα μικρότερα ξαδέλφια μου.. Πίεση είναι να πηγαίνουν στη δουλειά, να ξυπνούν στις 5 το πρωί και να μου αφήνουν ένα μπολ με δημητριακά με γάλα. Να παρέχουν τα πάντα σε εμένα, στον αδελφό μου, στην οικογένειά μου. Αυτό σημαίνει πίεση για μένα... Η θέληση να κάνεις ό,τι χρειάζεται ώστε να είσαι σίγουρος ότι το παιδί σου θα περάσει καλύτερα από εσένα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες για μένα. Πηγαίνουν στη δουλειά και κάνουν τα πάντα για να σου προσφέρουν ό,τι χρειάζεσαι και να σε προστατεύσουν».

“What my mom had to go through, what my grandma had to go through … that’s pressure.”

