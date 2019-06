Σαν σήμερα ο ΛεΜπρόν έβαλε 40 στους Ουόριορς (vid)

Ο τρίτος τελικός ανάμεσα σε Καβαλίερς και Ουόριορς το 2015 είχε ξεκάθαρο φαβορί την ομάδα του Όκλαντ.

Στην αναμέτρηση δε θα αγωνίζονταν λόγω ενοχλήσεων οι Κάιρι Ίρβινγκ και Κέβιν Λοβ.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σε μία εκπληκτική εμφάνιση σκόραρε 4 0 πόντους και με συμπρωταγωνιστή τον Ντέλι (20π.), χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Four years ago today, Bron dropped 40 and carried the Cavs to a 2-1 lead on the Warriors.

They didn’t have Love/Kyrie, and their second-leading scorer was Delly (20). pic.twitter.com/4dsM7j4e33

— Bleacher Report (@BleacherReport) 9 Ιουνίου 2019