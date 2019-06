Πρώτος ο Τζόρνταν στους κορυφαίους σκόρερ σε τελικούς! (vid)

Εκπληκτικά πράγματα κάνει ο Καουάι Λέοναρντ στους τελικούς, μετρώντας μέχρι στιγμής 30,8 πόντους μέσο όρο και δίνοντας ελπίδα για τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του Τορόντο.

Παρόλα αυτά με αυτόν τον μέσο όρο δεν είναι στην πρώτη 23άδα των σκόρερ των τελικών.

Το Hoopshype έφτιαξε video με την φοβερή λίστα και στην κορυφή βρίσκεται ο Μάικλ Τζόρνταν των 41 πόντων στους Τελικούς του 1993. Την τριάδα κλείνουν οι Μπάρι και Μπέιλορ.

Το Top 5

1) Μάικλ Τζόρνταν, 41 πόντοι (1993)

2) Ρικ Μπάρι, 40,8 πόντοι (1967)

3) Έλτζιν Μπέιλορ, 40,6 πόντοι (1962)

4) Σακίλ Ο’Νιλ, 38 πόντοι (2000)

5) Τζέρι Ουέστ, 37,9 πόντοι (1969)

NBA Finals: The best scoring performances ever.

May soon have to add 2019 Kawhi Leonard here. pic.twitter.com/MoVcBaRFBp

— HoopsHype (@hoopshype) 8 Ιουνίου 2019