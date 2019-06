Iμπάκα και Σιάκαμ σε... διαλύουν με την άμυνα τους! (vid)

Οι Ράπτορς βρίσκονται μια νίκη μακριά από τον τίτλο και αυτό οφείλεται και στην άμυνα τους.

Δύο από τα σημαντικά γρανάζια της... δαγκάνας που έχει αρχηγό τον Λέοναρντ, είναι και ο Πασκάλ Σιάκαμ με τον Σερζ Ιμπάκα.

Τα μπλοκ τους σε... σκοτώνουν, ενώ πάντα βρίσκονται μπροστά σου για να σε σταματήσουν.

Δείτε τα καλύτερα τους στην άμυνα μέσα στη σεζόν

@sergeibaka & @pskills43's BEST DEFENSIVE PLAYS for the @Raptors this season! #WeTheNorth #NBAFinals

GSW 1-3 TOR, Game 5

9:00pm/et - Monday, 6/10

portsnet pic.twitter.com/ehNgyMPhL2

— NBA (@NBA) 8 Ιουνίου 2019