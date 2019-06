Στο 3-1 βρίσκονται οι Ράπτορς κόντρα στους Ουόριορς και θέλουν 1 νίκη για να πάρουν το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους.

Το ΝΒΑ έφτιαξε ένα όμορφο video με τα καλύτερα από την μάχη των δύο ομάδων στο Game 4 σε slow motion.

Απολαύστε το.

Game 4 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV, through the lens of our slo-mo #PhantomCam! pic.twitter.com/po5LIhPysm

— NBA (@NBA) 8 Ιουνίου 2019