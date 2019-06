«Ρώτησαν για Πολ, Τάκερ και Γκόρντον οι Χιτ»

Όπως ανέφερε ο Μπάρι Τζάκσον και αναδημοσίευσε το «Bleacher Report», η ομάδα του Μαϊάμι θα αρχίσει συζητήσεις με τους Ρόκετς για τον Κρις Πολ, τον Πι Τζέι Τάκερ και τον Έρικ Γκόρντον.

Το όνομα του 34χρονου γκαρντ έχει παίξει ακόμα σε πολλά σενάρια για ομάδες, το καλοκαίρι που έρχεται, ενώ πέρυσι ανανέωσε με τετραετές στους Ρόκετς.

Ο Πι Τζέι Τάκερ έχει ακόμα δύο χρόνια στο συμβόλαιό του, ενώ το μέλλον του Έρικ Γκόρντον στην ομάδα δεν έχει ξεκαθαρίσει.

Heat expected to inquire with Rockets about Chris Paul, PJ Tucker, and Eric Gordon, per @flasportsbuzz pic.twitter.com/9hkAnW205m

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 8 Ιουνίου 2019