Η μέρα που ο Λάρι Μπερντ ανέβασε τη θερμοκρασία στα ύψη (vid)

Το «Boston Garden» έχει ζήσει ένδοξες στιγμές, ωστόσο σαν σήμερα πριν 35 χρόνια κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία εντός γηπέδου.

Υπεύθυνος φυσικά ήταν ο Λάρι Μπερντ και η παρέα του η οποία νίκησε στο Game 5 των NBA Finals τους Λέικερς με 121-103.

Ο Μπερντ είχε τελειώσει με 34 πόντους και 17 ριμπάουντ ενώ υπενθυμίζουμε πως οι Σέλτικς κατέκτησαν το πρωτάθλημα σε εφτά αγώνες εκείνη τη σεζόν.

On this date 35 years ago, Larry Bird led the @celtics to victory in Game 5 of the #NBAFinals with courtside temperatures reaching 98 degrees. #NBAVault pic.twitter.com/fwbzSRCMtC

— NBA History (@NBAHistory) 8 Ιουνίου 2019