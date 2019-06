Oι Ράπτορς βρίσκονται μια νίκη μακριά από τον 1ο τίτλο στην ιστορία τους, μετά το break στο Game 4.

Ο Λέοναρντ και η παρέα του... αγγίζουν το πρωτάθλημα και το ΝΒΑ παρουσίασε την εντυπωσιακή mini-movie του 4ου τελικού.

Δείτε την παραγωγή της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη

#NBAFinals Game 4 Mini-Movie

The @Raptors win 105-92 on the road in Oakland and head back home with a 3-1 series lead! pic.twitter.com/Js1E24vTsc

— NBA (@NBA) 8 Ιουνίου 2019