Ρόκετς: Ανατροπή σκηνικού με Ντ'Αντόνι, κοντά σε ανανέωση (pic)

Ανατροπή σκηνικού στο θέμα του Μάικ Ντ'Αντόνι στους Ρόκετς.

Αρχικά ο έμπειρος κόουτς δεν τα είχε βρει με την ομάδα για ανανέωση, όμως τα δεδομένα άλλαξαν.

Σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα, πλέον είναι πολύ πιθανό να έχουμε συμφωνία, καθώς υπήρξε νέο ραντεβού.

Ο Ντ'Αντόνι βρίσκεται στο Χιούστον από το 2016, ενώ έχει συμβόλαιο σε ισχύ που λήγει το 2020.

Highlight της καριέρας του το μπάσκετ-ρεσιτάλ στην επίθεση που έπαιξαν οι Σανς του Νας και του Στούντεμαϊρ.

Sources: The Rockets have rekindled extension discussions with coach Mike D'Antoni and are nearing an agreement. Houston owner Tilman Fertitta has removed the buyout language that was the sticking point when talks previously broke down.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) 8 Ιουνίου 2019