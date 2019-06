Αμίλητοι κι αγέλαστοι οι παίκτες των Ράπτορς μετά το 3-1! (vid)

Μπορεί οι Ράπτορς να έκαναν 2 σερί break στην έδρα των Ουόριορς και να θέλουν ακόμα μια νίκη για το πρωτάθλημα, ωστόσο κανείς δεν πανηγυρίζει ακόμα.

Οι Καναδοί είναι απόλυτα προσηλωμένοι στον στόχο, κάτι που φαίνεται και από το πως φέρονται.

Μετά το τέλος του Game 4, γύρισαν αμίλητοι και αγέλαστοι στα αποδυτήρια.

Δείτε Λάουρι, Γκασόλ, Λέοναρντ, Σιάκαμ και Ιμπάκα.

Not one smile after taking two on the road

Up 3-1, Game 5 back home on Monday

(Via @YahooCASports)pic.twitter.com/kamQKB2Kii

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 8 Ιουνίου 2019