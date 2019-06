Οι Ράπτορς θυμίζουν τους Πίστονς του 2004

Η ομάδα του Τορόντο βρίσκεται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος στο NBA.

Η πορεία έως τώρα των Ράπτορς είναι πανομοιότυπη με αυτή των Πίστονς τη σεζόν 2003-0 όταν και είχαν κατακτήσει τον τίτλο.

Εκτός ότι αμφότερες ανήκουν στην Ανατολή είχαν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα στις σειρές των playoffs.

Στον πρώτο γύρο είχαν επικρατήσει με -1, στον δεύτερο γύρο με 4-3, στους τελικούς της Ανατολής με 4-2 και στους τελικούς πρωταθλήματος με 4-1.

Μένει να δούμε αν και οι Ράπτορς θα τελειώσουν τη σειρά σε 5 ματς.

2003-04 Pistons and 2018-19 Raptors have a lot in common

Round 1: Advance, 4-1

Round 2: Advance, 4-3

Conference Finals: Advance, 4-2

Finals: Pistons won 4-1, Raptors have 3-1 lead

(H/T @pickuphoop) pic.twitter.com/BT4CYdd2DY

— Bleacher Report (@BleacherReport) 8 Ιουνίου 2019