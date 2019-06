Σακίλ για Λέοναρντ: «Ετοιμάζεται να γίνει ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου» (vid)

Συνεχίζει τα... όργια ο Καουάι Λέοναρντ και ετοιμάζεται να οδηγήσει τους Ράπτορς στο πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους.

Ο Κlaw έχει πάρει από το χεράκι τους Καναδούς και δεν τον σταματάει κανείς μέχρι στιγμής στον δρόμο για το 2ο δαχτυλίδι του.

Τον ηγέτη του Τορόντο αποθέωσε και ο Σακίλ Ο'Νίλ, ο οποίος τόνισε πως είναι πάρα πολύ κοντά στο να γίνει ο κορυφαίος παίκτης του παιχνιδιού.

“He’s … closing in on the best player in the game.

The Big Fella has a lot of love for Kawhi. #NBAFinals pic.twitter.com/W5dENXcsSM

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 8 Ιουνίου 2019