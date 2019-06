Λέοναρντ: «Ρωτήστε έναν οπαδό για το τι θα προσφέρει ένα Πρωτάθλημα» (vid)

Συνεχίζει να μην αλλάζει την φιλοσοφία του ο Λέοναρντ και απαντάει με τον ίδιο ήρεμο τρόπο στις ερωτήσεις. Ακόμα και τώρα που η ομάδα του βρίσκεται μια νίκη μακριά από τον τίτλο ο ίδιος δεν μπορεί να σκεφτεί τι θα σημαίνει η κατάκτηση του δαχτυλιδιού για τον Καναδά.

«Δεν είμαι σίγουρος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ρωτήσετε κάποιον στον δρόμο ή έναν από τους οπαδούς μας. Είμαι σίγουρος ότι πέρασαν πολλά χρόνια περιμένοντας, θα είναι ενθουσιασμένοι... είναι ήδη που είμαστε εδώ για πρώτη φορά».

