ΝΒΑers για Ευρώπη και για... όλα τα γούστα! (vids)

Έχει παρατηρηθεί έντονα το φαινόμενο ότι πολλοί και καλοί παίκτες να μένουν... άνεργοι τον Αύγουστο, περιμένοντας την ευκαιρία από το ΝΒΑ. Μια ευκαιρία η οποία σε αρκετές περιπτώσεις, αν όχι στις περισσότερες από αυτές, δεν έρχεται ποτέ! Οπότε τι κάνουν;

Πακετάρουν τις βαλίτσες τους και ετοιμάζονται να κάνουν το υπερατλαντικό ταξίδι για την Ευρώπη και την EuroLeague ή για την Κίνα,Το όπου εκεί ωστόσο παίζει ρόλο το χρήμα και όχι ο ανταγωνισμός. To gazzetta.gr έψαξε και βρήκε κάποιους παίκτες από το ΝΒΑ οι οποίοι θα μπορούσαν να συνεχίσουν την καριέρα του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις είναι πιο προσιτές. Κάποιες άλλες πιο δύσκολες. Υπάρχουν όμως και παίκτες για... γερά πορτοφόλια οι οποίοι μπορούν να ανεβάσουν μια ομάδα της EuroLeague δύο και τρία επίπεδα πιο πάνω. Παίκτες οι οποίοι μπορεί να αποτελέσουν μεταγραφικές «βόμβες» του καλοκαιριού...

ΓΚΑΡΝΤ

OΙ ΠΡΟΣΙΤΟΙ

Νάζαρεθ Μήτρου Λονγκ: Αν και μέλος των Γιούτα Τζαζ με two way contract, δεν μπόρεσε ποτέ να πείσει τον Κουίν Σνάιντερ. Παρόλα αυτά έκανε εξαιρετικά ματς στην G-League με τους Salt Lake City Stars έχοντας 18,8 πόντους, 4,8 ασίστ και 4,7 ριμπάουντ. Είναι combo guard και μπορεί να παίξει εξίσου αποτελεσματικά και στις δύο θέσεις της περιφέρειας. Ακόμα δεν έχει αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο, αν και σε περίπτωση που κινηθεί ένας από τους δύο «αιώνιους» αναμένεται να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες.

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Αν δεν έκανε μια τόσο καλή σεζόν στο Μέμφις σημειώνοντας και 20+ πόντους σε κάποια ματς (είχε μέσο όρο 9,8π., 3,3ριμπ.), ίσως να ήταν ακόμα πιο εύκολη η επιλογή της Ευρώπης και δη της Ελλάδας για εκείνον. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να παραμένει ρεαλιστικός στόχος των «αιωνίων» (αλλά και άλλων ομάδων της EuroLeague) και αυτό διότι έχει πάρει «μυρωδιά» από ευρωπαϊκό μπάσκετ με τη συμμετοχή του στην Εθνική ομάδα. Καλός σουτέρ, ο οποίος μπορεί να λύσει τα χέρια οποιουδήποτε προπονητή.

Μίλος Τεόντοσιτς: Το ΝΒΑ δεν ταίριαξε ποτέ στον Τεόντοσιτς και ο ίδιος ο Τεόντοσιτς δεν ταίριαξε ποτέ στο ΝΒΑ. Είναι δεδομένη η επιστροφή του στην Ευρώπη και απλά περιμένουμε να ακούσουμε το όνομα της επόμενης ομάδας του. Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι και αυτό του Ολυμπιακού. Ο Σέρβος γκαρντ είναι free agent από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν και αποχαιρέτησε τους Λος Άντζελες Κλίπερς έχοντας στο βιογραφικό του 60 ματς στο ΝΒΑ με 8 πόντους και 4 ασίστ κατά μέσο όρο.

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΟΙ

Τζίμερ Φριντέτ: Στην Κίνα όπου βρέθηκε τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε μυθικές εμφανίσεις σκοράροντας κατά βούληση 50, 60 και 70 πόντους ματς σε ένα ματς! Μεσούσης της σεζόν επέστρεψε στο ΝΒΑ και δη στους Σανς ωστόσο η παρουσία του ήταν μηδαμινή και γι' αυτόν τον λόγο θεωρείται απίθανο να ενεργοποιήσει το Φοίνιξ την οψιόν στο συμβόλαιό του. «Δολοφόνος» σουτέρ για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί στο παρελθόν και ο Παναθηναϊκός. Η λογική λέει ότι σε περίπτωση που θελήσει να αγωνιστεί στην Ευρώπη, δύσκολα να πέσει το «κασέ» του κάτω από το 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

Μπραντ Ουοναμέικερ: Στους Σέλτικς σπάνια πατούσε στο παρκέ έχοντας 3,9 πόντους ανά 9,5 λεπτά στα 36 ματς που αγωνίστηκε. Μάλιστα είχε ακουστεί έντονα και ο Ολυμπιακός πριν από τρεισήμισι μήνες και πριν καταλήξουν τελικά στον Ουέμπερ. Ο Ουοναμέικερς αναμένεται να επιστρέψει και πάλι στην Ευρώπη, με το «κασέ» του να είναι κάτι παραπάνω από «τσιμπημένο». Παρόλα αυτά ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις με ομάδες της EuroLeague.

Τζόντι Μικς: Το όνομα του Μικς «παίζει» αρκετά για την Ευρώπη. Είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, ενώ είχε κάνει γερό «μπάσιμο» και η Μακάμπι. Ο ίδιος κατάφερε και συνεχίζει στους Ράπτορς, με τους οποίους βρίσκεται στους τελικούς και διεκδικεί τον τίτλο. Βέβαια δεν έχει μεγάλο ρόλο στην ομάδα με 4,7 λεπτά μέσο όρο στα playoffs και 1,6 πόντους. Παρόλα αυτά είναι ένας σουτέρ που όλες οι ομάδες θα ήθελαν στο ρόστερ τους.

ΟΙ... ΑΠΛΗΣΙΑΣΤΟΙ

Τόμας Σατοράνσκι: Προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά στους Ουίζαρντς με 80 ματς, 8,9 πόντους και 5 ασίστ ανά 27 λεπτά συμμετοχής. Απλά τον βάζουμε στην εξίσωση για τον λόγο του ότι είναι Ευρωπαίος και έχει εκφράσει δημόσια την θέλησή του να επιστρέψει κάποια στιγμή στην EuroLeague. Φέτος έλαβε 3,1 εκατομμύρια δολάρια και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα συνεχίσει κανονικά στο ΝΒΑ και μάλιστα με πολύ περισσότερα χρήματα. But you never know!

Μάικλ Κάρτερ Ουίλιαμς: Άλλος ένας παίκτης που θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετική καριέρα αν δεν είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Ανήκει στην draft τάξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αν και εκείνος επιλέχθηκε τέσσερις θέσεις... νωρίτερα ενώ είχε πάρει και το βραβείο του rookie της χρονιάς. Φέτος αγωνίστηκε σε Χιούστον και Ορλάντο με 4,8 πόντους και 2,5 ασίστ. Δύσκολα να περάσει στον Ατλαντικό πάντως...

Κουίνσι Ποντέξτερ: Ο μισθός του έφτανε φέτος τα 2,1 εκατομμύρια δολάρια και είναι δεδομένο ότι θα ψάξει μέχρι τέλους ομάδα στο ΝΒΑ. Παρόλα αυτά πρόκειται για μια προσιτή -αν και δύσκολη- περίπτωση. Αγωνίζεται στο «δύο» και στο «τρία», αρκετά αθλητικός με καλό τρίποντο. Βέβαια τη διετία 2015-2017 έκανε επτά χειρουργεία στο γόνατό του! Ίσως να μιλούσαμε για άλλον παίκτη τώρα...

ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ

ΟΙ ΠΡΟΣΙΤΟΙ

Οκάρο Ουάιτ: Πριν από έναν χρόνο είχε «παίξει» δυνατά το όνομά του στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αλλά εκείνος προτίμησε να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για μια ακόμα ευκαιρία στο ΝΒΑ μετά τον τραυματισμό του. Άλλωστε είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον Άρη ενώ τη φετινή σεζόν έπαιξε μόλις σε 3 ματς του ΝΒΑ, ενώ είχε 21 συμμετοχές στην G-League με 13,7 πόντους και 8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με τη φανέλα των Long Island Nets. Το «κασέ» του δεν θα ξεπεράσει τα 750.000 δολάρια για Ευρώπη.

Κουίνσι Έισι: Κάλλιστα θα μπορούσαμε να τον δούμε τη νέα σεζόν στην Ευρώπη. Άλλωστε δοκίμασε χωρίς επιτυχία και την περιπέτεια της Κίνας στο τέλος της χρονιάς, ενώ φέτος φόρεσε για 10 ματς τη φανέλα των Σανς με 1,7 πόντους και 2,5 ριμπάουντ. Συνολικά έχει 337 παιχνίδια στο ΝΒΑ με 4,9 πόντους. Αγωνίζεται και στις δύο θέσεις των φόργουορντ, ενώ διαθέτει και καλό σουτ! Το κασέ του θα είναι ανάλογο με αυτό του Οκάρο Ουάιτ.

Τιμοτέ Λουβαλού-Καμπαρό: Η λογική λέει ότι θα ψάξει συμβόλαιο στο ΝΒΑ, αλλά δεν είναι από τις περιπτώσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ιδιαίτερα δύσκολες. Ο Γάλλος σμολ φόργουορντ αγωνίστηκε φέτος σε Οκλαχόμα και Σικάγο και μέτρησε 50 ματς με 4,6 πόντους και 31% στο τρίποντο. Είχε επιλεγεί στο νούμερο 24 του draft το 2016, ενώ ο μισθός του έφτανε το 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΟΙ

Άλεξ Αμπρίνες: Απ' ότι φαίνεται ο Άλεξ Αμπρίνες διανύει τις τελευταίες του μέρες στις ΗΠΑ και ετοιμάζει τις βαλίτσες για... μόνιμη επιστροφή στην Ευρώπη. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η Ισπανία (και πιθανότατα η Μπαρτσελόνα) θα αποτελέσει την πρώτη του επιλογή, αρκεί να ανταμειφθεί και αναλόγως. Μην ξεχνάτε ότι φέτος έβαλε 5,4 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό του έχοντας 5,3 πόντους σε 31 ματς με την Οκλαχόμα η οποία τον είχε επιλέξει στο νούμερο 32 του draft το 2013.

Όμρι Κάσπι: Μπορεί να ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, αλλά ο 30χρονος -πια- Όμρι Κάσπι θα ήταν «ταμάμ» για την EuroLeague. Αν μη τι άλλο είναι παίκτης που μπορεί να κάνει την διαφορά και να ανεβάσει επίπεδο οποιαδήποτε ομάδα της διοργάνωσης. Βέβαια το «κασέ» του θα βρίσκεται κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ, με τον ίδιο να είχε φέτος 6,3 πόντους και 3,2 ριμπάουντ σε 31 ματς με τους Γκρίζλις.

Άντονι Τολιβερ: Ένας ακόμα παίκτης που είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό πριν από επτά χρόνια και πιο συγκεκριμένα ενόψει της σεζόν 2012-13. Αρκετά έμπειρος παίκτης, αγωνίζεται και στις δύο θέσεις των φόργουορντ, ο οποίος αγωνίστηκε σε 65 ματς των Τίμπεργουλβς φέτος με 5 πόντους και 38% στο τρίποντο ανά 16,6 λεπτά συμμετοχής. Την περασμένη εβδομάδα έγινε 34 ετών ωστόσο στην Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο και μάλιστα σε ομάδα με υψηλούς στόχους.

ΟΙ... ΑΠΛΗΣΙΑΣΤΟΙ

Μάριο Χεζόνια: Με 6,5 εκατομμύρια δολάρια ετήσιο μισθό, είναι αδύνατον να πάρει την απόφαση να επιστρέψει άμεσα στην Ευρώπη. Όμως από τη στιγμή που μιλάμε για Ευρωπαίο παίκτη, πάντα πρέπει να αφήνουμε ένα παραθυράκι ανοικτό. Στη φετινή... παρωδία των Νικς είχε 8,8 πόντους και 4,1 ριμπάουντ ανά 20,8 λεπτά συμμετοχής. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα έχει προτάσεις από το ΝΒΑ. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με τα δικά του «θέλω».

Ταϊρίκ Έβανς: Υπό άλλες συνθήκες, το συγκεκριμένο όνομα δεν θα έμπαινε σε καμία περίπτωση σε μια τέτοια συζήτηση. Όμως από τη στιγμή που τιμωρήθηκε από το ΝΒΑ με αποκλεισμό από το πρωτάθλημα για δύο χρόνια, αναγκαστικά θα ψάξει την τύχη του μακριά από τις ΗΠΑ. Είτε στην Κίνα όπου μπορεί να βρει εξαιρετικό συμβόλαιο και πολύ περισσότερα χρήματα, είτε στην Ευρώπη όπου μπορεί να γίνει από τα πρώτα ονόματα της διοργάνωσης και να κρατήσει ψηλά το όνομά του ενόψει της επιστροφής του στο ΝΒΑ.

Κένεθ Φαρίντ: Τώρα θα απορείτε γιατί υπάρχει ο «Manimal» στη λίστα: «Μα είναι δυνατόν;» Όχι, υπό Κ.Σ. δεν είναι δυνατόν, αλλά από τη στιγμή που ο Φαρίντ έχει πάρει την κατιούσα τα τελευταία χρόνια, αφήνουμε και ένα μικρό παραθυράκι ανοικτό. Μικρό μεν, ανοικτό δε... Ο Φαρίντ αγωνίστηκε φέτος σε Νετς και Ρόκετς με 10,4 πόντους και 6,8 ριμπάουντ. Να αναφέρουμε και τα 13 εκατομμύρια δολάρια που λάμβανε μέχρι πρότινος;

ΣΕΝΤΕΡ

ΟΙ ΠΡΟΣΙΤΟΙ

Έκπε Γιούντο: Μια ανάσα από την επιστροφή του στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Τουρκία φαίνεται πώς βρίσκεται ο Έκπε Γιούντο. 'Yστερα από τη θητεία του στους Γιούτα Τζαζ την τελευταία διετία (114 ματς στο σύνολο με 2,4 πόντους ανά 9 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο) ο Γιούντο αποτελεί παίκτη από το πρώτο ράφο όσον αφορά τις ομάδες της EuroLeague. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αναμένεται να καταλήξει στην Εφές, κάτι που ακούγεται πολύ έντονα στην γειτονική χώρα.

Κεμ Μπιρτς: Στο δεύτερο μισό της φετινής σεζόν έκανε καλά παιχνίδια με τους Ορλάντο Μάτζικ (4,8π., 3,8ριμπ. σε 50 ματς) και ίσως αυτό το γεγονός να του εξασφάλισε νέο συμβόλαιο στο ΝΒΑ. Παρόλα αυτά παραμένει ένας παίκτης με γνώση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, ο οποίος δεν αποκλείεται να δελεαστεί με μια πολύ καλή προσφορά. Παρόλα αυτά ήδη το όνομά του ακούγεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, είτε για ανανέωση στους Μάτζικ, είτε για... άλλες πολιτείες.

Ίκε Ανιγκμπόγκου: Αν δεν είχε τα προβλήματα στο γόνατο, ο 21χρονος σέντερ θα μπορούσε να είχε καλύτερη τύχη στο ΝΒΑ. Στους Ιντιάνα Πέισερς δεν μπόρεσε να καθιερωθεί ποτέ γιατί είχε μπροστά τους και τους Τέρνερ, Σαμπόνις. Γι' αυτόν τον λόγο περιορίστηκε στη θυγατρική ομάδα, τους Φορτ Ουέιν Μαντ Αντς με τους οποίους είχε 11,1 πόντους, 9,5 ριμπάουντ και 1,9 τάπες. Διαθέτει αθλητικά προσόντα, καλός αμυντικός και σίγουρα μπορεί να σταθεί άνετα σε ομάδα της EuroLeague.

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΟΙ

Σαλάχ Μεζρί: Δεν αποκλείεται να δούμε και πάλι τον Τυνήσιο σέντερ στην Γηραιά Ήπειρο εάν και εφόσον δεν βρει ομάδα στο ΝΒΑ. Στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν ήταν παραγκωνισμένος από τους Μάβερικς, με αποτέλεσμα να πάρει χρόνο συμμετοχής όταν η ομάδα είχε αποκλειστεί από τα playoffs. Το κασέ του φτάνει στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι βρέθηκε φέτος στη Μαδρίτη για να παρακολουθήσει παιχνίδι της Ρεάλ. Φέτος πήρε μέρος σε 36 ματς των Μαβς με 3,9 πόντους και 3,6 ριμπάουντ.

Ντάνιελ Τάις: Τα δύο τελευταία χρόνια αποτέλεσε μέλος του rotation των Σέλτικς με αποτέλεσμα να έχει 12 λεπτά συμμετοχής σε κάθε ματς. Βέβαια το γεγονός αυτό ούτε του εξασφαλίζει παραμονή στη Βοστόνη, αλλά ούτε έχει ακουστεί κάτι ακόμα για άλλη ομάδα του ΝΒΑ. Ο Γερμανός σέντερ μπορεί άνετα να αποτελέσει τον βασικό ψηλό ομάδας στην EuroLeague με τον ίδιο να είχε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 5,7 πόντους και 3,4 ριμπάουντ με 55% στα σουτ εντός παιδιάς. Δύσκολα να πέσει κάτω από το 1,5 εκατομμύριο σε περίπτωση επιστροφής του στην Ευρώπη.

Ζάζα Πατσούλια: Στα 34 χρόνια του ίσως και να σκεφτεί την επιστροφή στην Ευρώπη ο Γεωργιανός σέντερ. Αρκεί να μην ικανοποιηθεί από τις προσφορές που θα έχει από το ΝΒΑ. Στο Ντιτρόιτ είχε ενεργό ρόλο με 68 ματς στο ενεργητικό του, 3,9 πόντους και 2,4 ριμπάουντ ανά 12,9 λεπτά συμμετοχής. Εννοείται και εξυπακούεται ότι στην EuroLeague μπορεί να κάνει την διαφορά χάρη στην τεράστια εμπειρία του. Όμως είναι δύσκολη περίπτωση...

ΟΙ... ΑΠΛΗΣΙΑΣΤΟΙ

Κώστας Κουφός: Φέτος ολοκληρώθηκε το τετραετές του συμβόλαιο, το οποίο του απέφερε 33 εκατομμύρια δολάρια στους Σακραμέντο Κινγκς. Φυσικά αυτά τα χρήματα δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να τα βρει στην Ευρώπη, αλλά στα 30 του χρόνια ίσως και να θέλει να δοκιμάσει το... κάτι διαφορετικό. Οι πιθανότητες είναι μηδαμινές αφού αναμένεται να έχει προτάσεις από το ΝΒΑ. Μπορεί να μην είναι ο παίκτης που θα κάνει την διαφορά, αλλά έχει τον χαρακτηρισμό εκείνου που... κάθε ομάδα θα ήθελε να έχει στο ρόστερ της.

Μπόμπαν Μαριάνοβιτς: Τέσσερα χρόνια στο ΝΒΑ και ήδη έχει αλλάξει τέσσερις ομάδες ο Σέρβος γίγαντας των 221 εκατοστών. Προς το παρόν δεν έχει ακουστεί κάτι όσον αφορά το μέλλον του, ωστόσο οι δραστηριότητές του στις ΗΠΑ καθιστούν απίθανη την άμεση επιστροφή του στην Ευρώπη και στην EuroLeague. Χώρια το γεγονός ότι ο ετήσιος μισθός του τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έφτανε τα 7 εκατομμύρια δολάρια. Θα πρόκειται για θαύμα εάν και εφόσον επιλέξει να περάσει και πάλι τον Ατλαντικό.

Γκρεγκ Μονρό: Ένας παίκτης με τεράστια εμπειρία στο ΝΒΑ ωστόσο η καριέρα του είχε πάρει την κάτω βόλτα τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από εκεί που ο μισθός του ήταν 16 και 17 εκατομμύρια δολάρια στους Μιλγουόκι Μπακς, φέτος έκανε 10ήμερο συμβόλαιο στους Σέλτικς ενώ έκλεισε την σεζόν στους Φιλαντέλφια 76ers. Εξαιρετικά δύσκολη η περίπτωσή του, ωστόσο δεν θα χαρακτηριζόταν και ανέφικτη.