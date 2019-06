Για ακόμα μια φορά ο Ντουράντ ήταν εκεί για να στηρίξει τους συμπαίκτες του! (vid)

Ο KD μπορεί να είναι ο μεγάλος απών από τους Τελικούς αφού είναι τραυματίας και δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του. Όλο αυτόν τον καιρό στέκεται στο πλευρό των συμπαικτών του και τους υποστηρίζει και αυτό έκανε και στο Game 4 της σειράς. Στο ημίχρονο περίμενε τους παίκτες της ομάδας τους για τους συγχαρεί και να τους δώσει το χέρι του, κάτι που είχε κάνει και στο προηγούμενο παιχνίδι.

KD was there to show love to his teammates at halftime.

The Warriors are up by 4. pic.twitter.com/N7cJtIuDn5

— SportsCenter (@SportsCenter) 8 Ιουνίου 2019