Λέοναρντ όπως Τζόρνταν, Ολάζουον, Άιβερσον, ΛεΜπρον και Κόμπι! (pic)

Ο Λέοναρντ έκανε ακόμα μια εκπληκτική εμφάνιση κόντρα στους Ουόριορς και με τους 36 πόντους που έβαλε συνέχισε να γράφει ιστορία. Αυτή ήταν η 14η τριαντάρα του στα playoffs και με αυτόν τον τρόπο «έπιασε» τους Τζόρνταν, Ολάζουον, Άιβερσον, Κόμπι και ΛεΜπρον καθώς είναι οι μοναδικοί που έχουν πετύχει κάτι αντίστοιχο στην ιστορία.

Kawhi Leonard recorded his 14th 30-point game of the postseason in Game 4. He joins Michael Jordan (2x), Hakeem Olajuwon, Allen Iverson, Kobe Bryant (2x), and LeBron James as the only players in @NBAHistory with at least that many 30-point games in a single postseason run. pic.twitter.com/0Ahbr79EFa

— NBA.com/Stats (@nbastats) 8 Ιουνίου 2019