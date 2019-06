Ο ΒανΦλιτ έχασε και το δόντι του με το χτύπημα που δέχτηκε στο πρόσωπο! (vid)

«Λαβώθηκε» ο ΒανΦλιτ στο παιχνίδι κόντρα στους Ουόριορς, αφού δέχτηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο και έπαθε αρκετά μεγάλη ζημιά. Αρχικά αποχώρησε για να σταματήσουν την αιμορραγία κάτω από το μάτι του, αλλά στην συνέχεια όπως αποδείχτηκε έχασε και ένα δόντι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να καθυστερήσει λίγο για να φτιάξει την ζημιά. Πάντως, δεν είχε κανένα πρόβλημα να ποζάρει χαρούμενος.

VanVleet lost something in Game 4 … (via @FredVanVleet) pic.twitter.com/eFTWYbvQjg

— SportsCenter (@SportsCenter) 8 Ιουνίου 2019