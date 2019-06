Λέοναρντ: «Δεν παίζω για τους οπαδούς, παίζω για να κερδίζω» (vid)

Σίγουρα δεν είναι ο πιο δημοσιογραφικός παίκτης του κόσμου, αλλά είναι ξεκάθαρος στις απόψεις του. Μετά την μεγάλη νίκη των Ράπτορς κόντρα στους Ουόριορς και το 3-1 στην σειρά ο Λέοναρντ ήταν για ακόμα μια φορά ξεκάθαρος για τον λόγο για τον οποίο αγωνίζεται.

«Δεν παίζω hero ball. Δεν παίζω για τους οπαδούς. Παίζω για να κερδίζω. Δεν βγαίνω εκεί έξω προσπαθώντας να σπάω ρεκόρ».

"I don't play hero basketball. I'm not playing for fans. I'm just playing to win. I'm not out here trying to break records ..."

—Kawhi right after taking the 3-1 lead pic.twitter.com/rqcfo4X15I

— ESPN (@espn) 8 Ιουνίου 2019