ΝΒΑ: Ο Πριχιόνι στο σταφ των Τίμπεργουλβς (pic)

Ο βετεράνος Αργεντινός γκαρντ και άλλοτε πρώτος προπονητής στη Μπασκόνια εργάστηκε στους Νετς στο κομμάτι της βελτίωσης των παικτών και σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, θα πλαισιώσει τον Ράιαν Σόντερς στο προπονητικό τιμ της Μινεσότα.

Minnesota is hiring Brooklyn’s player development coach Pablo Prigioni as an assistant coach, league sources tell ESPN. Prigioni has common Rockets history with Minnesota President Gersson Rosas. He’ll focus on offensive end under coach Ryan Saunders.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Ιουνίου 2019