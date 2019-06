Ο Στεφ Κάρι λατρεύει το ποπ κορν και αγοράζει σε κάθε γήπεδο του NBA (vid)

Μπορεί όσα κάνει στο παρκέ να μοιάζουν μη ανθρώπινα, αλλά ο Στεφ Κάρι είναι ένας νέος με συνήθειες της ηλικίας του.

Ο γκαρντ των Ουόριορς παραδέχθηκε πως λατρεύει το ποπ κορν και μάλιστα έχει τη δική του βαθμολογία από όλα τα γήπεδα του NBA.

«Αγοράζω σε κάθε γήπεδο που παίζουμε ποπ κορν και ναι, έχω τη δική μου βαθμολογία. Τη βασίζω σε τέσσερα στοιχεία, Φρεσκάδα, αλάτι, βούτυρο και πόσο τραγανά είναι» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Στεφ Κάρι.

Pass the popcorn! We’re doing our own taste test challenge of @stephcurry’s favorite stadium snack! https://t.co/W1vUNMab63 pic.twitter.com/TPII9KpLxK

— Good Morning America (@GMA) 7 Ιουνίου 2019