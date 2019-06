«Ντέιβις στους Σέλτικς, Τέιτουμ και Σμαρτ στους Πέλικανς» (pic)

Ο «φρύδιας» θεωρείται δύσκολο να συνεχίσει στους Πέλικανς και όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Φλέτσερ Μάκελ από το WDSU της Νέας Ορλεάνης ο οποίος επικαλείται αξιόπιστες πηγές, δεν αποκλείεται να συνεχίσει στη Βοστόνη!

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι οι Σέλτικς προσφέρουν τον Τζέισον Τέιτουμ και τον Μάρκους Σμαρτ στους Πέλικανς ενώ αναμένεται να υπάρξει στα ανταλλάγματα και κάποιος εκ των των Oυίλιαμς, Οτζεγέλε, Γιαμπουσέλε όπως επίσης και η επιλογή στο νούμερο 14 του draft!

NBA source (who I trust a lot) told me tonight he thinks Boston is landing spot for Anthony Davis.

Says Tatum is player NOLA covets most.

Tatum, Smart (who @PelicansNBA also really like), filler (Williams, Ojeyele or Yabusele) & at least pick #14 this year.

— Fletcher Mackel (@FletcherWDSU) 7 Ιουνίου 2019