H συγνώμη του Στίβενς στον Λόουρι: «Ήταν λάθος μου, ο κύριος Λόουρι δεν το άξιζε αυτό»

Όπως είναι γνωστό ο Μαρκ Στίβενς τιμωρήθηκε από το ΝΒΑ με 500.000 δολάρια για το σπρώξιμο και τη συμπεριφορά του στον γκαρντ των Ράπτορς, με τον ίδιο να λέει σε δήλωσή του: «Παίρνω την ευθύνη των πράξεών μου και ντρέπομαι γι' αυτό που έγινε. Αυτό που έκανα ήταν λάθος και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ο κύριος Λόουρι δεν το άξιζε αυτό και ζήτησα συγνώμη στον ίδιο και στον οργανισμό των Ράπτορς».

Παράδειγμα προς μίμηση και η ανακοίνωση των Ουόριορς, οι οποίοι ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Η συμπεριφορά του κυρίου Στίβενς δεν αντανακλά τα υψηλά στάνταρ που ελπίζουμε ότι δείχνουμε ως οργανισμός. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι για τις πράξεις του και μαζί με τον κύριο Στίβενς ζητάμε ειλικρινή συγνώμη στον Κάιλ Λόουρι και στον οργανισμό των Ράπτορς για το ατυχές περιστατικό. Δεν ανήκουν στον χώρο τέτοια περιστατικά μεταξύ φιλάθλων ή οποιουδήποτε άλλου με παίκτες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ΝΒΑ. Ο κύριος Στίβενς δεν θα βρεθεί σε άλλα ματς των τελικών».

