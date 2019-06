Φοβερός Κάρτερ, καρφώνει στα 42 του και με... πολιτικά ρούχα! (vid)

Ο «Air Canada» βρίσκεται στο Γκόλντεν Στέιτ για τους τελικούς του ΝΒΑ και φρόντισε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τη στιγμή που κράτησε τη μπάλα στα χέρια του παρκέ.

Αν και στην αρχή δικαιολογήθηκε για το πουκάμισο, στο τέλος έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα! Να καρφώνει τη μπάλα! Υπενθυμίζουμε ότι ο Κάρτερ θα συνεχίσει και φέτος να αγωνίζεται στο ΝΒΑ με τους Ατλάντα Χοκς!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο.

Vince gonna be dunking when he’s 60



(via @NBATV)pic.twitter.com/9uXYoZ1PJd

— Bleacher Report (@BleacherReport) 6 Ιουνίου 2019