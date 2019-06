Δίνουν το όνομα του Νοβίτσκι σε δρόμο στο Ντάλας! (pic)

Ο Νοβίτσκι έδωσε την τελευταία του παράσταση στις 11 Απριλίου κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία καριέρα που άρχισε το 1998 και συνδυάστηκε με ένα πρωτάθλημα κι ένα βραβείο MVP τελικών (2011), 14 συμμετοχές σε All Star Game και αμέτρητες ατομικές διακρίσεις.

Στο μεταξύ, η πόλη του Ντάλας θα μετονομάσει την Olive Street σε Nowitzki Way, έναν δρόμο κοντά στο γήπεδο όπου ο Γερμανός μεγαλούργησε για 21 χρόνια!

The city of Dallas has approved the renaming of a street to Nowitzki Way. It was Olive Street, which runs by the American Airlines Center. “I’m excited for Dirk,” Mark Cuban said.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) 6 Ιουνίου 2019