Παίζει ο Τόμπσον, off ο Ντουράντ στο Game 4! (vid)

Χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ θα παραταχθούν οι Ουόριορς στο Game 4 των τελικών, όπως τόνισε ο Κερ.

Στη δράση θα επιστρέψει ο Κλέι Τόμπσον που απουσίασε από τον τρίτο τελικό.

Το προπονητικό τιμ των Ουόριορς ξεκαθάρισε πως ο KD δεν είναι έτοιμος να επιστρέψει στα ματς των πρωταθλητών.

Ο MVP των τελικών του 2017 και του 2018, τραυματίστηκε στο Game 5 κόντρα στους Ρόκετς και από τότε δεν έχει παίξει.

JUST IN: Klay will play Game 4 but Kevin Durant is OUT. @YahooSportsNBA pic.twitter.com/EHyZyxwkUL

— Sandeep Chandok (@sandeepchandok) 6 Ιουνίου 2019