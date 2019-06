Λούνεϊ: Πιθανό να επιστρέψει στους τελικούς (pic)

«Νοσοκομείο» θυμίζουν οι Ουόριορς στα playoffs, αφού στο Game 3 με τους Ράπτορς έπαιξαν χωρίς Ντουράντ, Τόμπσον, Λούνεϊ.

Πάντως σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΗΠΑ, ο Λούνεϊ συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να επιστρέφει στους τελικούς (Game 4, 8/6, 04

Οι πρωταθλητές έχουν σημαντικές απουσίες, οι Ράπτορς βρίσκονται στο 2-1 και σίγουρα ο Κερ ανυπομονεί να δει τους παίκτες του να επιστρέφουν στη δράση.

O Λούνεϊ αναμένεται να δώσει λύσεις στη ρακέτα, αφού ο Κάζινς δεν έχει επιστρέψει στο 100% μετά τον τραυματισμό του.

After undergoing further evaluation of the non-displaced first costal cartilage fracture he suffered in Game 2, Warriors forward Kevon Looney could potentially return during the NBA Finals, league sources told ESPN. More testing will determine next steps for Looney.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) 6 Ιουνίου 2019