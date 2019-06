Tίμπεργουλβς: Πήραν Βάντερπουλ για... δεξί χέρι του Σόντερς (pic)

Γεμίζουν το προπονητικό τους επιτελείο οι Τίμπεργουλβς.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Βοϊνιαρόφσκι, οι λύκοι πήραν τον Ντέιβιντ Βάντερπουλ, ο οποίος θα είναι το Νο.2 στον πάγκο της ομάδας πίσω από τον Ράιαν Σόντερς.

Θα αναλάβει το κομμάτι της άμυνας.

Πέρασε 7 χρόνια σας assistant στους Μπλέιζερς στους Μπλέιζερς και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην... εκτόξευση των Λίλαρντ και ΜακΚόλουμ.

Πέρασε και από την Ευρώπη ως παίκτης στις Σιένα και ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με την οποία σήκωσε και Euroleague το 2016.

