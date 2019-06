Εκπληκτικός ήταν ο Σερζ Ιμπάκα στον τομέα των μπλοκ.

Ο ψηλός των Ράπτορς κατέβασε τον γενικό 6 φορες σε προσπάθειες των Ουόριορς. Δεν έχει τυχαία το παρατσούκλι «I-block-a»

Απολαύστε το block party.

@sergeibaka protects the paint with 6 BLOCKS to help the @Raptors go up 2-1! #WeTheNorth #NBAFinals

Game 4: Friday (6/7), 9pm/et, ABC & TSN pic.twitter.com/BvNhRB14Iq

— NBA (@NBA) 6 Ιουνίου 2019