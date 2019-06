Χωρίς τον... ξενοδόχο Σακίλ λογάριαζε ο Κρις Μπος στις δηλώσεις που έκανε μετά το Game 3.

Eκεί που μιλούσε, πετάχτηκε ο Shaq Attack και τον φίλησε.

Βέβαια δεν έμεινε για πολύ, με τον Μπος να αστειεύεται, σκουπίζοντας τα... σάλια του Ο'Νίλ.

.@SHAQ shared some love with @chrisbosh before Game 3 ... Wait 'til the end pic.twitter.com/78f8b7Hegn

— ESPN (@espn) 6 Ιουνίου 2019