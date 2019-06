Oυόριορς σε τελικούς εντός έδρας: Οι περισσότεροι πόντοι που δέχθηκαν επί Κερ! (pic)

Παίξε νόμιμα στους μεγάλες αγώνες από κινητο & tablet με άμεση απόδοση κερδών*. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ενα τεράστιο break έκαναν οι Ράπτορς κόντρα στους Ουόριορς και πλέον προηγούνται με 2-1 στους τελικούς.

Το Τορόντο σκόραρε 123 πόντους στο Game 3, τους περισσότερους που έχει δεχθεί το Γκόλντεν Στέιτι στην έδρα του σε τελικούς επί Στιβ Κερ.

Επιπλέον οι 106 πόντοι της πεντάδας των Καναδών, είναι οι περισσότεροι στην ιστορία τους στα playoffs από τους πενταδάτους.

