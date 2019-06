O Ρόουζ υπερασπίστηκε τον Μπάτλερ και είπε κακομαθημένους του νεαρούς! (pic)

Ένα απόσπασμα από το νέο βιβλίο του Ντέρικ Ρόουζ κυκλοφόρησε και αυτό αφορά τον χαμό που έγινε πέρυσι με τους Τίμπεργουλβς και τον Τζίμι Μπάτλερ πριν εκείνος φύγει και συνεχίσει την καριέρα του στους Σίξερς.

Εκεί αν και παραδέχεται ότι ο πρώην συμπαίκτης του θα μπορούσε να είχε φερθεί διαφορετικά, δεν τον κατηγορεί για όσα έγιναν.

«Κοιτάξτε, δεν ήταν δικό του λάθος. Είναι της λίγκας λάθος. Δεν έχω κάτι ενάντια στον Τάουνς, είναι κουλ και καλός. Αλλά παίρνεις αυτά τα παιδιά και τα κακομαθαίνεις πριν καταφέρουν κάτι. Ο Τζίμι ένιωθε, 'γιατί πληρώνονται όλοι πρώτοι και εγώ είμαι εκείνος που πρέπει να σας πάω στα playoffs;' Αυτό ήταν . Ο Τζίμι δεν τα έκανε σωστά, αλλά ήταν σωστός».

Derrick Rose on the Jimmy Butler situation in Minnesota (per excerpts of a new book shared by @StarTribune) https://t.co/5odEEM6xUd pic.twitter.com/RWJgm1EwnX

— Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) 5 Ιουνίου 2019