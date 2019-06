Ο Γκριν για έκτη φορά σε αγώνα playoffs ευστόχησε σε τουλάχιστον έξι τρίποντα (pic & vid)

Μπορεί Λάουρι και Λέοναρντ να σκόραραν τους 53 από τους 123 πόντους των Ράπτορς, αλλά ο Ντάνι Γκριν με τα δικά του τρίποντα αποδείχθηκε κομβικός στο 2-1 των τελικών.

Ο γκαρντ της ομάδας του Τορόντο τελείωσε με 6/10 τρίποντα, ωστόσο δεν η΄ταν κάτι πρωτόγνωρο.

Ο Γκριν συμπλήρωσε έξι παιχνίδια playoffs με τουλάχιστον έξι εύστοχα τρίποντα εκ των οποίων τα τρία ήταν σε ματς τελικών.

Σε αυτά τα έξι παιχνίδια η ομάδα του νίκησε πέντε φορές κι ηττήθηκε μία.

Danny Green: 6 games with +6 3P in 121 playoff games (4th most in the Finals)

G1, WCS 13 vs GSW: 6/9

G3, Finals 13 vs MIA: 7/9

G5, Finals 13 vs MIA: 6/10

G2, WCF 14 vs OKC: 7/10

G5, WCS 16 vs OKC: 6/9

G3, Finals 19 vs GSW: 6/10

5 wins - 1 loss (2016 vs OKC)

