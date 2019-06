Κάρι – ΛεΜπρον: Έχουν τους περισσότερους πόντους σε ήττα σε παιχνίδι Τελικών! (pic)

Μέσα σε ένα χρόνο πολλά αλλάζουν και ο Κάρι είδε την όψη του νομίσματος που είδε καλά πέρυσι ο ΛεΜπρον Τζέιμς. Ο «Βασιλιάς» είναι ο παίκτης που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους περισσότερους πόντους σε χαμένο παιχνίδι Τελικών του ΝΒΑ, αφού είχε πετύχει 51 και πλέον τον πλησίασε και ο Στεφ Κάρι. Ο παίκτης του Όκλαντ έκανε απίστευτη εμφάνιση, σκόραρε 47 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετός για τους Ουόριορς που έχασαν από τους Ράπτορς, στο Game 3.

Steph and LeBron now have the two highest-scoring games ever in NBA Finals losses. pic.twitter.com/dEcn6tDGiu

— SportsCenter (@SportsCenter) 6 Ιουνίου 2019