Γκριν: «Όλοι θέλουν να χάσουμε, αλλά θα νικήσουμε στα 6 ματς!» (vid)

Αν και και οι συμπαίκτες του συμμερίζονται την αισιοδοξία του Ντρέιμοντ Γκριν, τότε οι Ουόριορς είναι σε... καλό δρόμο. Μπορεί οι Ράπτορς να ήταν ισοπεδωτικοί και να έκαναν το 2-1 ο Γκριν όμως έχει φτιάξει το μέλλον στο μυαλό του και είναι σίγουρος ότι θα πανηγυρίσει στο τέλος.

«;Όλοι θέλουν να μας δουν να χάνουμε. Είναι χαρούμενοι που όλοι μας είμαστε πληγωμένοι. Θα κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι, θα επιστρέψουμε στο Τορόντο, θα κερδίσουμε το Game 5, θα επιστρέψουμε εδώ, θα κερδίσουμε το Game 6 και μετά θα πανηγυρίσουμε. Διασκεδαστικές ημέρες είναι μπροστά μας»

Draymond Green didn’t hold back after Game 3 - “Everybody wants to see us lose. I'm sure people are happy they're hurt. We just gotta continue to battle, win the next game, go back to Toronto, win Game 5, come back to Oracle, win game 6, & then celebrate.”#Warriors #Raptors pic.twitter.com/HJpC7oGWkH

