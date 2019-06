Λάουρι: «Με έσπρωξε, με έβρισε, δεν έχει θέση στο NBA» (vid)

Ο Κάιλ Λάουρι σε μία προσπάθειά του να σώσει την κατοχή της μπάλας, έπεσε πάνω σε κόσμο που καθόταν στα court seats.

Παραδόξως ένας από τους φιλάθλους των γηπεδούχων τον έσπρωξε και τον έβρισε.

Ο Λάουρι αργότερα ανέφερε, «δεν είχε κανένα λόγο να με αγγίξει, δεν είχε κανένα λόγο να μου μιλήσει άσχημα. Τέτοιοι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν θέση σε μία Λίγκα όπως το NBA».

Lowry says there is no place at an NBA game for the fan who pushed him on the sideline. pic.twitter.com/dHG9sPKtis

— ESPN (@espn) 6 Ιουνίου 2019