Λέοναρντ: Έγραψε ιστορία με την 30άρα! (pic & vid)

Συνεχίζει να κάνει σπουδαία ματς στην φετινή postseason ο Καουάι Λέοναρντ.

Ο ηγέτης των Καναδών μετά το Game 3, μετρά 13 ματς με 30+ πόντους στα φετινά playoffs.

Έτσι είναι δικιά του η 3η κορυφαία επίδοση των τελευταίων 10 χρόνων.

Στην κορυφή βρίσκεται ο ΛεΜπρόν (2017) και Κόμπι (2010), οι οποίοι έχουν 14 παιχνίδια με 30άρες.

Tonight is the 13th 30-point game of the postseason for Kawhi Leonard, tied for 3rd-most in a single postseason over the last 10 years.

He only trails Kobe Bryant and LeBron James. pic.twitter.com/yQSvCI4mrO

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 6 Ιουνίου 2019