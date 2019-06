Στους 25 σταμάτησε ο Κάρι στο ημίχρονο κόντρα στους Ράπτορς.

Αυτή η επίδοση αποτελεί ρεκόρ καριέρας σε ημίχρονο τελικών.

Μέχρι στιγμής ο Στεφ έχει βάλει και 4 τρίποντα.

