Με τα 2 τρίποντα που έχει πετύχει ήδη στο Game 3, ο Ντάνι Γκριν προσπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Μάνου Τζιμόμπιλι, όντας πλέον στην 9η θέση της σχετικής λίστας με 42 εύστοχα.

Επόμενοι στόχοι οι Μπράιαντ και Φίσερ που έχουν 48.

Στην κορυφή φυσικά ο Στεφ Κάρι με 107.

Congrats to Danny Green of the @Raptors for moving up to 9th on the #NBAFinals all-time 3PM list! #WeTheNorth

Sportsnet pic.twitter.com/Qo7fSYHouj

— NBA (@NBA) 6 Ιουνίου 2019