Ντράμοντ και Όλντριτζ στην προετοιμασία της Team USA (pic)

Συνεχίζονται να γίνονται γνωστά τα ονόματα που θα βρεθούν στην προετοιμασία της Team USA ενόψει του Παγκοσμίου.

Μετά τον Κρις Μίντλετον, στο training camp της Εθνικής των ΗΠΑ θα βρεθούν και οι Αντρέ Ντράμοντ, ΛαΜάρκους Όλντριτζ, Μάρβιν Μπάγκλεϊ και Τζον Κόλινς.

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς θα έχει να διαλέξει ανάμεσα σε εξαιρετικούς παίκτες.

San Antonio's LaMarcus Aldridge and Detroit's Andre Drummond will participate in the Team USA training camp in August, league sources tell ESPN. Team USA is putting together a roster for the FIBA World Cup in China in September.

