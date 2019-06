Game 3: Ο Τόμπσον ζητά να παίξει, οι Ουόριορς θέλουν να τον προφυλάξουν! (pic)

Θρίλερ με τον... τραυματία Κλέι Τόμπσον λίγο πριν το Game 3 (04:00, Cosmote Sport 4).

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι και την Ramona Shelburne, οι Ουόριορς προτιμούν να προφυλάξουν τον παίκτη στο Game 3 κόντρα στους Ράπτορς με σκοπό να είναι έτοιμος για τους επόμενους τελικούς.

Όμως ο Κλέι προσπαθεί να τους πείσει να τον αφήσουν να αγωνιστεί. Η απόφαση θα παρθεί λίγο πριν το τζάμπολ.

Reporting with @ramonashelburne: Golden State officials prefer Klay Thompson sit out Game 3 to protect his sore hamstring for the rest of NBA Finals, but Thompson has continued to lobby them on playing tonight. Decision looms prior to tip.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 5 Ιουνίου 2019