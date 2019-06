Κάρι: «Δεν χρειάζομαι την επιβεβαίωση κανενός» (vid)

Ο ηγέτης των Ουόριορς μίλησε για το αν χρειάζεται κάποιου είδους επιβεβαίωση για το παιχνίδι του και είναι ξεκάθαρος στην άποψη του και στην πίστη στον εαυτό του.

«Ειλικρινά δεν χρειάζομαι την επιβεβαίωση ή τις προσευχές κανενός ή κάποιον να με 'ανεβάσει'. Όλοι ξέρουν ποιος είμαι, πάντα λέω ότι έχω αυτοπεποίθηση και πιστεύω στις ικανότητες μου και εκτιμώ όλες αυτές τις φορές που παίζω δίπλα στους συμπαίκτες μου, ειδικά αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Οπότε δεν με ενοχλεί αν κάποιος με συμπαθεί ή με αντιπαθεί. Αν σέβονται ή όχι το παιχνίδι μου δεν μετρά ιδιαίτερα. Έχω σπουδαίους συμπαίκτες, που καταλαβαίνουν τι χρειάζεται για να κερδίσεις. Στο τέλος της ημέρας λατρεύω να παίζω για πρωταθλήματα, στο ΝΒΑ και θέλω να συνεχίσω όσο περισσότερο μπορώ».

"I mean honestly I don't need anybody's validation."

