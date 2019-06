Και ο... Χόρνατσεκ για assistant coach στους Λέικερς; (pic)

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Στέφαν Μπόντι της «New York Daily News» ο άλλοτε τεχνικός των Νικς και των Σανς είναι και εκείνος υποψήφιος για assistant coach στους Λέικερς!

Η ομάδα του Λος Άντζελες «σφύζει» από εμπειρία όσον αφορά το τεχνικό staff αφού μετά τον Φρανκ Βόγκελ ως head coach, έχουν προσληφθεί για βοηθοί του οι Τζέισον Κιντ και Λάιονελ Χόλινς!

One name to keep in mind as another potential Lakers assistant: former Knicks coach Jeff Hornacek, who was liked by Kurt Rambis and Phil Jackson in New York.

— Stefan Bondy (@SBondyNYDN) 4 Ιουνίου 2019