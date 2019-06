Λέικερς: Πήραν Χόλινς για assistant coach (pic)

Συνεχίζουν να βελτιώνουν το προπονητικό τους επιτελείο οι Λέικερς.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, οι λιμνάνθρωποι πρόσθεσαν και τον Λίονελ Χόλινς δίπλα στον στον head coach Φρανκ Βόγκελ, ενώ assistant coach είναι και ο Τζέισον Κιντ.

Ο Χόλινς είναι o προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία των Γκρίζλις.

The Lakers are hiring Lionel Hollins as an assistant coach, league sources tell ESPN. Hollins is the all-time winningest coach in Memphis and also led Brooklyn to the playoffs. Hollins joins Jason Kidd on Frank Vogel’s new staff.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 4 Ιουνίου 2019