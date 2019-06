Ράπτορς και Ουόριορς βρίσκονται στο 1-1 και πλέον το Game 3 (04:00, Cosmote Sport 4, 6/6) θα γίνει στο Γκόλντεν Στέιτ.

Το ΝΒΑ ξεχώρισε τα καλύτερα των πρωταγωνιστών των 2 ομάδων, Κάρι και Λέοναρντ και σας τα παρουσιάζει.

Απολαύστε τους.

24 hours away from Game 3 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV, we showcase @kawhileonard & @StephenCurry30 through the first two games!

TOR 1-1 GSW, Game 3

9:00pm/et - Wednesday, 6/5

Sportsnet pic.twitter.com/PanWqX675q

— NBA (@NBA) 5 Ιουνίου 2019