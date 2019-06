Τόμπσον: «Τα πάντα για να παίξω στο Game 3, αν πονάω δεν θα ρισκάρω»

Ο Κλέι Τόμπσον τραυματίστηκε στο Game 2 και η συμμετοχή του στο 3ο ματς των τελικών (04:00, Cosmote Sport 4, 6/6) είναι αμφίβολη.

Το πρόβλημα έχει να κάνει με θλάση σε μυ του αριστερού του ποδιού, όμως ο ίδιος δήλωσε πως θα κάνει τα πάντα για να παίξει.

«Eιλικρινά θα κάνω τα πάντα για να παίξω, αλλά είναι στα χέρια του προπονητικό επιτελείου. Αν πονάω, δεν θα ρισκάρω, εξαιτίας της θέσης στην οποία είμαστε. Θα είναι μεγάλη σειρά και δεν θέλω να την χάσω όλη για να παίξω μόνο σε 1 παιχνίδι. Αν νιώθω πόνο σε κάθε βήμα, δεν θα είναι καλό σημάδι. Δεν πονάω σε κάθε κίνηση, μόνο σε μερικές. Μπορώ να παίξω έτσι. Αν όμως νιώσω πόνο σε κινήσεις ή ένα sprint, δεν θα είναι καλό. Πάντως υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που νιώθω ενόχληση και όχι σε όλες. Αυτό είναι ενθαρρυντικό».

"Probably, if you only feel it on a certain couple moves, you're fine," Thompson said. "But if you feel it every step of the way, that's not a good sign. I do not feel it with every move I make, only on certain ones. So you can kind of play through that. But if it was something that was consistent whenever I move my leg or every sharp cut or every sprint, that would not be good. But it's only a few exact movements that I really feel it. So that's very encouraging."